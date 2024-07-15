Дасаев объяснил, почему ему не нравится Пикфорд

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре голкиперов на Евро-2024.

«Если выделять вратарей, то мне понравился Доннарумма, который неплохо сыграл. Еще Мамардашвили тоже впечатлил. А вот Пикфорд не нравится. Он какой-то понтарь. Иногда что-то спасает, но больше красуется, чем показывает мастерство.

Одного лучшего вратаря Евро трудно выбрать, поэтому остановлюсь на Доннарумме и Мамардашвили», – сказал Дасаев.

Пикфорд помог Англии дойти до финала.

В главном матче англичане уступили Испании (1:2).

Пикфорд всю карьеру проводит в «Эвертоне».

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