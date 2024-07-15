Дасаев объяснил, почему ему не нравится Пикфорд

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался об игре голкиперов на Евро-2024.
«Если выделять вратарей, то мне понравился Доннарумма, который неплохо сыграл. Еще Мамардашвили тоже впечатлил. А вот Пикфорд не нравится. Он какой-то понтарь. Иногда что-то спасает, но больше красуется, чем показывает мастерство.
Одного лучшего вратаря Евро трудно выбрать, поэтому остановлюсь на Доннарумме и Мамардашвили», – сказал Дасаев.
- Пикфорд помог Англии дойти до финала.
- В главном матче англичане уступили Испании (1:2).
- Пикфорд всю карьеру проводит в «Эвертоне».
🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?
Источник: Sport24