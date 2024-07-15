Испания – чемпион Европы, отступные за Глушенкова, скандальное поведение Клаудиньо и другие новости

Испания победила Англию (2:1) в финале Евро-2024 и выиграла турнир.

Названы лучший футболист, лучший молодой игрок и лучший игрок финала Евро-2024.

Российский нападающий перешел в клуб Сегунды.

Клаудиньо жестко оскорбил Семака после замены в матче с «Краснодаром».

Рабинер высказался о поведении Глушакова в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» купил форварда сборной Нидерландов

Стало известно, кто в «Динамо» решил не продлевать Шунина.

Тюкавин поинтересовался уходом Соболева из «Спартака».

Стали известны отступные за Глушенкова для Европы.

Зрители массово покинули стадион в Волгограде перед церемонией награждения «Зенита».

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке игрока сборной Украины.

В «Ростове» высказались о будущем Глебова.

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Конте прокомментировал будущее Хвичи в «Наполи».

Стал известен клуб, который сделал предложение Гвардиоле.

Сергеев ответил на информацию о возвращении в «Крылья Советов».