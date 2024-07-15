Испания – чемпион Европы, отступные за Глушенкова, скандальное поведение Клаудиньо и другие новости

Испания победила Англию (2:1) в финале Евро-2024 и выиграла турнир.
Названы лучший футболист, лучший молодой игрок и лучший игрок финала Евро-2024.
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды.
Клаудиньо жестко оскорбил Семака после замены в матче с «Краснодаром».
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«Манчестер Юнайтед» купил форварда сборной Нидерландов
Стало известно, кто в «Динамо» решил не продлевать Шунина.
Тюкавин поинтересовался уходом Соболева из «Спартака».
Стали известны отступные за Глушенкова для Европы.
Зрители массово покинули стадион в Волгограде перед церемонией награждения «Зенита».
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