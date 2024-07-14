Рабинер: «Начинаю понимать Карпина, который не вызывает Глушенкова в сборную»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о поведении форварда «Зенита» Максима Глушенкова в соцсетях.

Игрок высмеивает хейтеров.

«Сколько я уже видел таких футболистов, которые уверены, что бога за бороду поймали. Заканчивается это чаще всего грустно.

Хотя в таланте в данном случае никаких сомнений, что он и сегодня доказал. Но к таланту должно прилагаться и кое-что другое не ниже, а выше пояса. Голова и сердце. Тогда всe это будет – для команды.

Этого пока не наблюдаю. И начинаю понимать Валерия Карпина», – сказал Рабинер, имея в виду невызовы Максима в сборную.

Глушенков куплен летом у «Локомотива».

На счету 24-летнего уроженца Смоленска 2 матча за сборную России.

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