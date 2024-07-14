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  • Рабинер: «Начинаю понимать Карпина, который не вызывает Глушенкова в сборную»

Рабинер: «Начинаю понимать Карпина, который не вызывает Глушенкова в сборную»

14 июля 2024, 13:55
23

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о поведении форварда «Зенита» Максима Глушенкова в соцсетях.

«Сколько я уже видел таких футболистов, которые уверены, что бога за бороду поймали. Заканчивается это чаще всего грустно.

Хотя в таланте в данном случае никаких сомнений, что он и сегодня доказал. Но к таланту должно прилагаться и кое-что другое не ниже, а выше пояса. Голова и сердце. Тогда всe это будет – для команды.

Этого пока не наблюдаю. И начинаю понимать Валерия Карпина», – сказал Рабинер, имея в виду невызовы Максима в сборную.

  • Глушенков куплен летом у «Локомотива».
  • На счету 24-летнего уроженца Смоленска 2 матча за сборную России.

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?

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Источник: телеграмм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Карпин Валерий
Комментарии (23)
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Цугундeр
1720955838
Ух.. ,ты..)) Рабинерке вернули пособие из магазина "Мясо" . Казалось бы всё, прошла любофф без дотаций , ан нет .) Там ,кстати , окромя " кое-что другое не ниже, а выше пояса. Голова и сердце." есть ещё почки и печень свиная (очень котируются ) . И свиной язык . Ну ,это у Игоря Яковлевича от рождения ... детородный орган .
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Garrincha58
1720957625
Ну всё пипец человек сыграл один удачный матч и его распиаривают как будто он выиграл ЗМ или ЧМ и вообще СМИ только вредят любому человеку, а публичному тем паче зачем вообще печатать мнения всяких Рабинеров и им подобных, а Глушенкову вообще лучше ни кому ни на что не отвечать и не обращать внимания иначе ничего толкового может не получиться
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ScarlettOgusania
1720957766
Глушенков: "я важный, как *уй бумажный"
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БАЗАРА НЕТ
1720958876
Представляю скольких людей угробили такие рабинеры на всех уровнях! Ужас что за люди эти рабинеры которым все не так,а раз не так загнобим
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Spartak_forv@
1720959417
Он не вписывается в схему игры...вдруг выиграем с ним не дай бог..Карпин вообще не видит как вписывать лучших российских игроков в игру,там главное это оттачивать схему Ростова
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Spirit_78
1720959519
Карпин в выборе состава особо и не руководствуется спортивным принципом. Такое чувство, что ему общественность надиктовывает, кого вызывать, а кого нет (ну и про банду свою ростовскую тоже не забывает). В условиях неучастия в официальных турнирах это даже и неважно. Пусть чудит как угодно, ничего не изменится)
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Иван Петров 1986
1720964376
Глушенков очень не надолго - скоро о нем забудут. Потому что как человек он гавно.
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Jerome Klapka-Jerome-goog
1720982259
Оставьте Макс в покое. Сами создали ажиотаж
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Исмо
1721114744
Я тоже понимаю Карпина, реально этот барбос оборзел, не умеет вести себя)
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