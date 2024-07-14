«Бавария» выставила на трансфер игрока сборной Франции

Французский нападающий Кингсли Коман может покинуть «Баварию».

По сведениям СМИ, боссы «Баварии» приняли решение продать 28-летнего нападающего. Клуб раздражают постоянные травмы игрока. Также недавно мюнхенцы приобрели вингера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». Наставник Баварии Венсан Компани хочет сделать ставку на новичка.