«Бавария» выставила на трансфер игрока сборной Франции

Французский нападающий Кингсли Коман может покинуть «Баварию».
По сведениям СМИ, боссы «Баварии» приняли решение продать 28-летнего нападающего. Клуб раздражают постоянные травмы игрока. Также недавно мюнхенцы приобрели вингера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». Наставник Баварии Венсан Компани хочет сделать ставку на новичка.
- Кингсли Коман в завершившемся сезоне провел в майке «Баварии» 27 поединков во всех турнирах.
- В них он сумел отметиться 5 голами.
- Также в активе француза 3 голевых паса.
Источник: L'ÉQUIPE