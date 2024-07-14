⚡ Евро-2024. Испания победила Англию (2:1) в финале и выиграла турнир

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2024. В финале она победила Англию со счетом 2:1.

Все голы в матче забиты во втором тайме. Счет был открыт на 47-й минуте. Отличился форвард испанцев Нико Уильямс. Англичане сравняли счет на 73-й минуте. Гол забил форвард Коул Палмер. Победный мяч у Испании на 86-й минуте на счету Микеля Оярсабаля.

Испания в четвертый раз в истории выиграла Евро. Англия во второй раз подряд потерпела поражение в финале чемпионата Европы.

Евро-2024. Финал

Испания – Англия – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Уильямс, 47; 1:1 – Палмер, 73; 2:1 – Оярсабаль, 86.

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