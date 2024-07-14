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  • ⚡ Евро-2024. Испания победила Англию (2:1) в финале и выиграла турнир

⚡ Евро-2024. Испания победила Англию (2:1) в финале и выиграла турнир

14 июля 2024, 23:53
79

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2024. В финале она победила Англию со счетом 2:1.

Все голы в матче забиты во втором тайме. Счет был открыт на 47-й минуте. Отличился форвард испанцев Нико Уильямс. Англичане сравняли счет на 73-й минуте. Гол забил форвард Коул Палмер. Победный мяч у Испании на 86-й минуте на счету Микеля Оярсабаля.

Испания в четвертый раз в истории выиграла Евро. Англия во второй раз подряд потерпела поражение в финале чемпионата Европы.

Евро-2024. Финал

Испания – Англия – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Уильямс, 47; 1:1 – Палмер, 73; 2:1 – Оярсабаль, 86.

Календарь Евро-2024

Результаты Евро-2024

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Англия Испания
Комментарии (79)
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insider_retro
1720990578
Испания полна творцами и исполнителями, она шикарна... Красивая и заслуженная победа!
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knikos
1720990695
Ну слава Богу ! Победил его величество футбол ! Хотя могли бы и более уверенно победить , с таким-то количеством голевых моментов . Браво , Испания !
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shahor
1720990715
Есть всё-таки справедливость на свете.Самая играющая команда и стала в итоге чемпионом.Мои поздравления всем поклонникам сборной Испании!
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Loko_Roma
1720990726
Победила самая яркая команда, все остальные фавориты были бледными тенями самих себя. Все по делу
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VVM1964
1720990752
VIVA ESPANIA !!!!!!!! Спасибо за игру, красная фурия !!! Они были лучшими на этом чемпионате и законно победили !!! А победный гол - ПРОСТО ШЕДЕВР !!!
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aubergine
1720990794
Ну базара нет, по делу испанцы взяли золото. Самая играющая и яркая команда на евро. Спасибо обеим командам за интересную и достойную игру, но на мой взгляд по итогам всего турнира испанцы действительно заслужили этот трофей.
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NewLife
1720990874
Справедливый результат по игре. Дело Хави и Иньесты живет, Испанцы смогли омолодиться и преобразоваться в лучшую сторону. Смотреть за игрой ананаса Вилльямса и Ямаля - наслаждение. У англичан ничего нового, тот же пешеход Кейн, тот же крепыш Фоден, и играли они, стараясь подловить соперника на ошибке, а самим создавать моменты в пешем строю было трудно. Испанцев с хорошей игрой и заслуженным чемпионством !
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Spartak_forv@
1720990892
Поздравляю Сборную Испанию с заслуженной победой!!!Все по делу,Испания была лучшей на этом Евро!
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VVM1964
1720991483
Изначально болел за сб. Испании и очень рад их победе !!! И главное заслуженно по игре они были ЛУЧШИМИ на этом чемпионате !!! Финал получился !!! и в основном за счет быстрого гола во втором тайме ! Второй тайм просто ОГОНЬ !!! Спасибо командам за доставленное удовольствие и просто отлично, что такой результат !!!
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raritet
1720991839
Думаю, испанцы заслуженно стали чемпионами. Команда омолодилась и именно за счет командной игры вынесла всех. Можно только позавидовать болелам испанским.
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