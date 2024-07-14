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Тюкавин – «Спартаку»: «Ушел от вас фраер этот, 7-й номер?»

14 июля 2024, 11:07
17

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин перед пятничным матчем со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти) поинтересовался, покинул ли стан соперника Александр Соболев.

«Ушел от вас фраер этот, 7-й номер?» – спросил Тюкавин у вратаря «Спартака» Александра Максименко.

  • В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 миллиона евро.
  • Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Соболев Александр Тюкавин Константин
Комментарии (17)
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alefreddy
1720945047
бежит уже или плывет дельфинчик
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andr45
1720951158
Фраер, не фраер, а 9 голов в 13 играх динамистам забил)
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Серый212918
1720952169
Скорее не фраер, а балбес.
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Spartak_forv@
1720952260
Фраер сдал назад
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Spartakbro
1720954495
Его давно надо было убирать,это просто дерево и все.
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Spartakbro
1720954639
Тюкавин красава так сказать
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...короче
1720957019
...позавчера смотрел Динамо-Спартак. Весь первый тайм смотрел без звука. Первые 20-25 минут следил только за Соболевым, когда он в кадр попадал, даже в далеке от эпизода на поле. Это - полный п*здец. Отход в оборону, только обозначал. При атаке вместо того, чтоб открыться для паса на свободное место лепился к защитнику соперника. Процентов 30 игрового времени за эти 25 мин. передвигался пешком или стоял смещаясь, вместо обостряющих передач свободному партнеру шел в борьбу и терял мяч. И это не эпизодически, а постоянно. В перерыве, скорее всего, ему донесли мысль, что на поле нужно работать или идти нахер, начал, хоть что-то делать Вот, такой сейчас Соболев!...
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Цугундeр
1720957172
Ёмкая характеристика.
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rash1959
1720959014
А в спартаке всё думают куда Николсона приладить. Вот для "ответов" на такие "вопросы" он и нужен.
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Бригадный
1720959838
Фраер то козырный! А Тюкавин это обычный мужик! "Шерсть" на его языке.
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