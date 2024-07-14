Тюкавин – «Спартаку»: «Ушел от вас фраер этот, 7-й номер?»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин перед пятничным матчем со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти) поинтересовался, покинул ли стан соперника Александр Соболев.

«Ушел от вас фраер этот, 7-й номер?» – спросил Тюкавин у вратаря «Спартака» Александра Максименко.

В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Сначала сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 10+2 миллиона евро.

Но в среду появилась информация, что сделка сорвалась.

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