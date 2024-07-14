Агент Абрамов считает, что «Спартак» принимает странные решения и назвал их причину

Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о возможном уходе вингера «Спартака» Антона Зиньковского.

«Меня «Спартак» не удивляет кардинальными решениями. Они пытаются стать чемпионами. Эта несбыточная мечта приводит их к таким странным решениям, как отказ от Зиньковского.

Антон – одно из лучших приобретений клуба за последние несколько лет. Если ему не находится места, значит, в команде есть более сильные футболисты. Только вопрос, кто эти игроки? Антон неудачно провeл концовку чемпионата, не всe ладилось. Но не всe ладилось у всего «Спартака». Он не может один играть. Для эффективности ему должны помогать партнeры.

Раньше это был Промес, который оттягивал соперника на себя. Точность у Зиньковского снизилась, раньше он точнее навешивал на голову Соболева. Но он остаeтся хорошим футболистом. Не думаю, что руководство «Спартака» будет локти кусать, если Антон покинет красно-белых. Кому там кусать? Работникам «Лукойла» пофигу. Руководство, тренерский штаб тоже постоянно меняется. Там нет стабильности», – сказал Абрамов.