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  • Агент Абрамов считает, что «Спартак» принимает странные решения и назвал их причину

Агент Абрамов считает, что «Спартак» принимает странные решения и назвал их причину

14 июля 2024, 23:39
4

Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о возможном уходе вингера «Спартака» Антона Зиньковского.

«Меня «Спартак» не удивляет кардинальными решениями. Они пытаются стать чемпионами. Эта несбыточная мечта приводит их к таким странным решениям, как отказ от Зиньковского.

Антон – одно из лучших приобретений клуба за последние несколько лет. Если ему не находится места, значит, в команде есть более сильные футболисты. Только вопрос, кто эти игроки? Антон неудачно провeл концовку чемпионата, не всe ладилось. Но не всe ладилось у всего «Спартака». Он не может один играть. Для эффективности ему должны помогать партнeры.

Раньше это был Промес, который оттягивал соперника на себя. Точность у Зиньковского снизилась, раньше он точнее навешивал на голову Соболева. Но он остаeтся хорошим футболистом. Не думаю, что руководство «Спартака» будет локти кусать, если Антон покинет красно-белых. Кому там кусать? Работникам «Лукойла» пофигу. Руководство, тренерский штаб тоже постоянно меняется. Там нет стабильности», – сказал Абрамов.

  • Ранее о том, что Антон Зиньковский находится в поиске новой команды, заявил агент Тимур Гурцкая.
  • В прошлом сезоне игрок провел за «Спартак» 37 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает Зиньковского в 3 миллиона евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1720990889
Нынешнее руководство Спартака это загадка которую никто не хочет разгадывать.
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BoevStas1
1720995226
Зиньковского тоже в Зенит забирайте с Соболевым в придачу...
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Зарема лис
1721025064
Зина обычный бегунок, ему место и с Промесом не находилось, нужны лидеры которые будут принимать не стандартные решения, даже когда игра не клеится у всей команды
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andr45
1721028389
Володя, укажи кто, когда и где заявлял, что «Спартак» будет бороться за чемпионство) Иначе ты такой же пустобрех, как и эта шавка Егоров) Зиньковский не только шестерка Джикии но и пофигист, которому наплевать и на футбол, и на команду) Вспомним, хотя бы последний матч с «Динамо» в котором эта бездарь, не забив пенальти, радостно улыбался, что все кончилось и можно скоро в прохладе пить пивко) Хотя, может быть, он радовался, что в очередной раз вместе с Соболевым нагадил клубу
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