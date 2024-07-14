Онопко объяснил, в чем нынешняя сборная Испании превосходит «золотое» поколение 2008-2012 годов

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил нынешнюю сборную Испании.

«По моим ощущениям – и это удивительно – современная команда кое в чeм даже немного превзошла то золотое поколение. Я с самого начала турнира говорил, что буду болеть за Испанию, Сербию, Грузию – команды, способные показывать атакующий, комбинационный футбол. Я смотрел все матчи испанцев с 1-го тура и поймал себя на мысли: возможно, то поколение было чуть-чуть талантливее, но это – более работоспособное.

Да, они хорошо обрабатывают и быстро передают мяч. Скорость мышления – высочайшая. Но что меня удивило: после потери мяча все сразу вступают в отбор. В команде нет ни одного человека, кто не возвращался бы назад и не отрабатывал бы в обороне. Даже когда соперник разворачивает контратаку, испанцы моментально перебегают на свою половину и почти всегда имеют численное преимущество на том или ином участке поля.

Понятно, что современный футбол требует этих компонентов, но сборная Испании выполняет их лучше всех. Даже на фоне Испании, Германии, Франции она стоит особняком по всем показателям: по игре, работоспособности. Тактику не беру, потому что она им в меньшей степени нужна, хотя и в этом плане видны наработки тренера Луиса де ла Фуэнте. Меня лично эта команда радовала на протяжении всего турнира», – сказал Онопко.