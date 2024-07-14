Дюков: «Зрелищность OLIMPBET-Суперкубка России лучше Евро-2024»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от суперкубкового матча «Зенит» – «Краснодар» (4:2).

Дубль оформил новичок «Зенита» Максим Глушенков.

«Зенит» взял суперкубковый трофей 5-й раз подряд.

«Не могу сказать, что особо следил за Евро. Из того, что видел, Испания больше понравилась по игре.

Жду ли от финала Евро такой же зрелищной игры, как в суперкубке? Я смотрел Евро по телевизору, здесь видел вживую, но зрелищность футбола нисколько не уступает, во многом даже лучше [Евро]» – сказал Дюков.