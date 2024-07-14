Агент Карраскаля высказался о будущем футболиста в «Динамо»

Агент полузащитника Хорхе Карраскаля Пабло Боселли поделился информацией о будущем игрока в «Динамо».
«Хорхе хорошо в «Динамо», но, если придет какое-то предложение из Европы, это всегда интересно», – заявил агент.
- 26-летний колумбиец Хорхе Карраскаль, играющий на позиции атакующего полузащитника, представляет цвета «Динамо» с 2023 года.
- В бело-голубой майке футболист поучаствовал в 29 встречах во всех соревнованиях. В них Хорхе сумел записать на свой счет 1 гол и 7 результативных передач.
- Динамо по итогам завершившегося сезона заняло 3-е место в РПЛ.
- Карраскаль в составе Колумбии готовится к финалу Кубка Америки. Колумбийцы сразятся за трофей с Аргентиной Лионеля Месси.
Источник: «РБ Спорт»