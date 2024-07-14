Травмированный Педри эмоционально обратился к игрокам сборной Испании перед матчем с Англией

Испанский полузащитник Педри попросил партнеров по команде обыграть Англию в финале Евро-2024.

«Все волнуются, спрашивают, как идeт восстановление. Это очень приятно, мы семья, и именно это привело нас к финалу. И мы заслуживаем победы в этом финале, потому что мы семья. Я уверен, что они отдадут все силы. Сделайте меня чемпионом Европы!», – заявил Педри.