Травмированный Педри эмоционально обратился к игрокам сборной Испании перед матчем с Англией

Испанский полузащитник Педри попросил партнеров по команде обыграть Англию в финале Евро-2024.
«Все волнуются, спрашивают, как идeт восстановление. Это очень приятно, мы семья, и именно это привело нас к финалу. И мы заслуживаем победы в этом финале, потому что мы семья. Я уверен, что они отдадут все силы. Сделайте меня чемпионом Европы!», – заявил Педри.
- 21-летний испанец Педри, играющий на позиции центрального хавбека, провел на континентальном первенстве в Германии 4 поединка за свою национальную команду.
- В них он сумел записать в свой актив 1 голевую передачу.
- В четвертьфинальной игре против Германии (2:1) футболист Барселоны столкнулся с Тони Кроосом и получил травму.
- Испания в финале сразится с Англией Гарета Саутгейта. Последний раз испанцы выигрывали Евро в 2012 году.