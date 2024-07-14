Мостовой ответил, надоело ли ему завоевывать трофеи

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе в суперкубковом матче против «Краснодара» (4:2).
«Эмоции супер. Конечно, трофеи не надоели», – заявил Мостовой.
- Российский полузащитник Андрей Мостовой вышел в основе «Зенита» на суперкубковый поединок против «Краснодара». Футболист провел на поле 61 минуту и не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.
- В активе Мостового 139 встреч за невский коллектив.
- В них Андрею удалось отметиться 24 голами и 12 ассистами.
Источник: ТАСС