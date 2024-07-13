Товарищеский матч. Гол Заболотного помог «Химкам» сыграть вничью с «Крыльями Советов» (2:2)

«Химки» и «Крылья Советов» разошли миром в контрольном поединке.

Счет в поединке открыл новобранец красно-черного коллектива Антон Заболотный, играющий на позиции центрфорварда. Он перебрался в стан подмосквичей из ЦСКА. Равенство на табло установил Амар Рахманович.

Во второй половине «Химки» снова вышли вперед. Мяч в сетку ворот волжан отправил футболист, находящийся на просмотре. Ничью команде Игоря Осинькина принес Владислав Шитов.

В 1-м туре РПЛ Химки встретятся с махачкалинским «Динамо». Крылья Советов на своей домашней арене примут «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Товарищеский матч

Крылья Советов – Химки 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Заболотный, 4; 1:1 – Рахманович, 14; 1:2 – игрок на просмотре, 62; 2:2 -Шитов, 68