Черчесов оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Наставник Казахстана Станислав Черчесов поделился мыслями по поводу перспектив полузащитника Максима Глушенкова в «Зените».

«В прошлом сезоне видел немало матчей с участием «Локомотива» и Глушенкова. Меня не удивляет, что «Зенит» взял этого талантливого парня. Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется. Думаю, что у него хорошие перспективы в команде Семака.

В целом же «Зенит» сработал оперативно и грамотно: взял нескольких россиян еще до начала сезона, чтобы тренерский штаб имел больше времени для их адаптации», – высказался Черчесов.