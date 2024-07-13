Черчесов оценил перспективы Глушенкова в «Зените»

Наставник Казахстана Станислав Черчесов поделился мыслями по поводу перспектив полузащитника Максима Глушенкова в «Зените».
«В прошлом сезоне видел немало матчей с участием «Локомотива» и Глушенкова. Меня не удивляет, что «Зенит» взял этого талантливого парня. Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется. Думаю, что у него хорошие перспективы в команде Семака.
В целом же «Зенит» сработал оперативно и грамотно: взял нескольких россиян еще до начала сезона, чтобы тренерский штаб имел больше времени для их адаптации», – высказался Черчесов.
- «Зенит» выкупил россиянина Максима Глушенкова, играющего на позиции атакующего полузащитника, у столичного «Локомотива» за 600 миллионов рублей.
- В завершившемся розыгрыше РПЛ игроку удалось записать на свой счет 16 ассистов.
- Максим уже успел сыграть 3 контрольных поединка в Летнем Кубке. Пока футболисту не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
- Официальный дебют Глушенкова в составе дружины Сергея Семака состоится уже сегодня, 13 июля, в рамках Суперкубка России.
- «Зенит» сразится с «Краснодаром» за первый трофей нового сезона.
- Сергей Семак доверил Глушенкову место в основном составе невского коллектива.
Источник: «СЭ»