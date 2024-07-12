Генсек РФС – о трансферах «Зенита»: «Условия равны»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке.
– Прошлый сезон был хорош, с интригой.
– Да, крутой.
– Но с такими трансферами «Зенита» будто бы в предстоящем сезоне интрига невозможна.
– У каждого клуба есть своя философия выстраивания команды. Кто-то быстрее работает, кто-то – не так удачно. Сезон покажет, кто правильно выстраивал кампанию. Мне неправильно оценивать. У нас 25 игроков в заявке у каждого клуба. Так что условия равны.
- В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также атакующий полузащитник Максим Глушенков.
- В прошлом сезоне петербуржцы стали чемпионами России, поднявшись на первое место в последнем туре.
Источник: «Чемпионат»