Генсек РФС – о трансферах «Зенита»: «Условия равны»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о работе «Зенита» на трансферном рынке.

– Прошлый сезон был хорош, с интригой.

– Да, крутой.

– Но с такими трансферами «Зенита» будто бы в предстоящем сезоне интрига невозможна.

– У каждого клуба есть своя философия выстраивания команды. Кто-то быстрее работает, кто-то – не так удачно. Сезон покажет, кто правильно выстраивал кампанию. Мне неправильно оценивать. У нас 25 игроков в заявке у каждого клуба. Так что условия равны.