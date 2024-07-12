«Аталанта» повысила цену на Миранчука

«Аталанта» захотела больше заработать на продаже Алексея Миранчука на фоне интереса к нему из МЛС.

В конце июня клуб из Бергамо оценивал полузащитника в 13 миллионов евро.

В переговорах с американцами «Аталанта» назвала новую цену – 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.

Его контракт с «Аталантой» истекает через год.

Сообщалось, что директор «Атланты Юнайтед» уже прибыл в Италию для обсуждения трансфера российского хавбека.

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