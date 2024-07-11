В РФС объяснили, почему продлили контракт с Карпиным до 2028 года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о решении продолжить сотрудничество с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– Почему четыре года контракта у Карпина? Это же очень много. Он станет самым долгоработающим тренером в истории команды.

– Срок очень простой. Это нужно, чтобы в условиях неопределeнности выстраивать долгосрочную работу с командой, РФС.

Условно, будь у нас сейчас отбор на чемпионат мира, можно было бы продлеваться до 2026 года и сказать тренеру: «Дружище, попадаешь на турнир – молодец. Там хорошо играем, продлеваемся». Не по нашей вине у нас этой возможности нет.

Ставить задачу двухлетнюю для чего? Зачем это Карпину? У него есть любовь к сборной, желание быть еe тренером. Он не зарабатывает в ней баснословных денег, которые были бы для него жизненно необходимыми.

Сейчас он берeт на себя ношу выстраивания команды, медицинского обеспечивания, обслуживания игроков, чтобы они развивались. Он должен принимать участие в проектах, которые вы не видите, но они важны – аналитические, например.

Навыки Карпина важны и в оценке других тренеров, и в тренерском образовании. В два года это уложить невозможно. Поэтому мы обсуждали либо четыре года, либо вообще шесть. Чтобы у нас было понимание, что мы выстраиваем.

– Сильно.

– Представьте, если через два года придeт другой тренер, а мы по прежнему отстранены. И новый человек говорит, что желает всe перестроить.

У нас очень комфортные отношения с Карпиным. Мы готовы договориться по всем вопросам.