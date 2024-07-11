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  • В РФС объяснили, почему продлили контракт с Карпиным до 2028 года

В РФС объяснили, почему продлили контракт с Карпиным до 2028 года

11 июля 2024, 20:44
9

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о решении продолжить сотрудничество с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– Почему четыре года контракта у Карпина? Это же очень много. Он станет самым долгоработающим тренером в истории команды.

– Срок очень простой. Это нужно, чтобы в условиях неопределeнности выстраивать долгосрочную работу с командой, РФС.

Условно, будь у нас сейчас отбор на чемпионат мира, можно было бы продлеваться до 2026 года и сказать тренеру: «Дружище, попадаешь на турнир – молодец. Там хорошо играем, продлеваемся». Не по нашей вине у нас этой возможности нет.

Ставить задачу двухлетнюю для чего? Зачем это Карпину? У него есть любовь к сборной, желание быть еe тренером. Он не зарабатывает в ней баснословных денег, которые были бы для него жизненно необходимыми.

Сейчас он берeт на себя ношу выстраивания команды, медицинского обеспечивания, обслуживания игроков, чтобы они развивались. Он должен принимать участие в проектах, которые вы не видите, но они важны – аналитические, например.

Навыки Карпина важны и в оценке других тренеров, и в тренерском образовании. В два года это уложить невозможно. Поэтому мы обсуждали либо четыре года, либо вообще шесть. Чтобы у нас было понимание, что мы выстраиваем.

– Сильно.

– Представьте, если через два года придeт другой тренер, а мы по прежнему отстранены. И новый человек говорит, что желает всe перестроить.

У нас очень комфортные отношения с Карпиным. Мы готовы договориться по всем вопросам.

  • Карпин в сборной с лета 2021 года.
  • Под его руководством команда провела 18 матчей: 11 побед, 6 ничьих и 1 поражение.
  • Тренер совмещает работу в российской сборной и «Ростове».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Митрофанов Максим
Комментарии (9)
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NewLife
1720722590
Все довольны, все при деле ! Занавес.))
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BRO_football
1720724770
Какие глупые вопросы! Почему Карпина продлили. Да потому что искать тренера под товарищеские матчи нет смысла.
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Damir07
1720724902
Вот это продление и то кого министром спорта сделали доказывает что не скоро в Европу вернёмся Если бы скоро вернулись то какого то именитого тренера позвали а не того кто не навивидит нас Или если бы вернулись то нормального министра спорта поставили а не этого дауна дигтерев или дяг короче поняли Так что друзья минимум пока что до 28 года в Европу не смотрим
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Spartak_forv@
1720763655
Подписали долгосрочки и сидят спокойно по кабинетам,бабло пилят
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