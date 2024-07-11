«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» близки к соглашению по де Лигту

«Манчестер Юнайтед» близок к соглашению с «Баварией» по поводу суммы трансфера защитника Матейса де Лигта. По данным журналиста Фабрицио Романо, немецкий клуб настаивает на 50 миллионах евро, а английский к тому, чтобы структурировать предложение, включив бонусы.
«МЮ» хотел бы завершить сделку как можно скорее.
- В прошлом сезоне 24-летний де Лигт провел за «Баварию» 30 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- На Евро-2024 защитник остался в запасе во всех 6 матчах сборной Нидерландов.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X