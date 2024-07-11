Определены судьи на финал Евро-2024

Главным арбитром финала чемпионата Европы-2024 Испания – Англия стал француз Франсуа Летексье. Ассистентами будут его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни.

На роль резервного арбитра назначен поляк Шимон Марчиняк. За ВАР в матче будет отвечать Жером Брисар (Франция), его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).