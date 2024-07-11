Капитан сборной Испании согласился на переход в «Милан»

Испанский нападающий Альваро Мората сменить «Атлетико» на «Милан».

По сведениям СМИ, 31-летний центрфорвард согласился на переход в «Милан» после звонка Златана Ибрагимовича, трудящегося в итальянском клубе советником. Швед сумел убедить испанца присоединиться к проекту.

При этом контракт игрока с миланцами пока не согласован. «Милан» предлагает трудовой договор сроком на 3 года с зарплатой 4 миллиона евро. Мората просит контракт до 2028 года с окладом около 5 миллионов евро. Сообщается, что контрактные разногласия не станут проблемой. Игрок присоединится к итальянской команде.

Альваро Мората представляет цвета «Атлетико» с 2019 года. В майке мадридского коллектива испанец провел 154 поединка, в которых забил 58 голов и оформил 14 ассистов.

В завершившемся сезоне в активе игрока 21 гол и 5 голевых пасов в 48 играх.

Мората – капитан Испании на Евро-2024. На его счету 36 голов в 79 матчах за национальную команду.