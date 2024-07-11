Уругвайские игроки подрались с фанатами Колумбии сразу после матча Кубка Америки-2024

Колумбия вышла в финал Кубка Америки-2024, обыграв Уругвай (1:0).

После поединка уругвайские игроки устроили потасовку с колумбийскими болельщиками. Футболисты Уругвая поднялись на трибуны и вступили в конфликт. Активное участие в драке принимали форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и защитник «Барселоны» Рональд Араухо. О причинах конфликта не сообщается.