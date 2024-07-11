Кейн прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от выхода финал Евро-2024.
«История свершилась. Потрясающее достижение. Я так горжусь всеми. Каждым игроком, каждым сотрудником, я горжусь ими. Сделать то, что мы сделали вдали от дома – это действительно нечто особенное. Есть ощущение, что остался еще один шаг, и мы должны сделать это.», – высказался Кейн.
- Центрфорвард Гарри Кейн своим голом помог Англии одержать волевую победу над Нидерландами (2:1). Игрок «Баварии» заработал пенальти, который сам же реализовал.
- Всего на континентальном первенстве в Германии на счету Гарри 3 гола в 6 поединках. Он забил больше всех в английской команде.
- В финале Евро встретятся Англия и Испания. Для англичан этот финал станет вторым подряд.
- На Евро-2020 дружина Гарета Саутгейта уступила Италии (1:1, 2-3 пен.).
- Испания одержала 6 побед в 6 играх.
Источник: BBC