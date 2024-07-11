Кейн прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от выхода финал Евро-2024.

«История свершилась. Потрясающее достижение. Я так горжусь всеми. Каждым игроком, каждым сотрудником, я горжусь ими. Сделать то, что мы сделали вдали от дома – это действительно нечто особенное. Есть ощущение, что остался еще один шаг, и мы должны сделать это.», – высказался Кейн.