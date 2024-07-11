Ван Дейк высказался о судействе в матче Нидерланды – Англия

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк критически отозвался о работе судейской бригады в полуфинальной игре Евро-2024 против Англии (1:2).

«Я не знаю, как мне это комментировать и стоит ли мне что-то говорить. Арбитр очень быстро ушел с поля. Это говорит само за себя. Правила постоянно меняют, вносят небольшие изменения, которые могут иметь большие последствия. Пусть судьи придут сюда и объяснятся, как это делаем мы, футболисты, когда совершаем ошибки. Думаю, это может что-то значить», – заявил Ван Дейк.