Галактионов – о потерях «Локомотива»: «Давайте не будем распускать сопли»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе из клуба ряда игроков.
– Что можете сказать по поводу ухода сразу нескольких основных футболистов?
– Я уже говорил об этом, поэтому давайте не будем распускать сопли. Нужно играть дальше, побеждать, заниматься дисциплиной и организацией тех игроков, которые есть в расположении клуба.
Конечно, мы ждем усиления, но и сейчас в команде есть хорошие футболисты.
– Вы верите в то, что новые игроки будут сильнее тех, которых клуб потерял?
– Сравнивать нужно тогда, когда новички появятся в команде. Мы рассчитывали на тех ребят, которые у нас были. Они действительно являются классными футболистами.
- В прошлом сезоне «Локо» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Этим летом клуб уже покинули Антон Миранчук, Артем Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков, Гилерме, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Максим Глушенков и другие.
Источник: Sport24