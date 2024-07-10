Галактионов – о потерях «Локомотива»: «Давайте не будем распускать сопли»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе из клуба ряда игроков.

– Что можете сказать по поводу ухода сразу нескольких основных футболистов?

– Я уже говорил об этом, поэтому давайте не будем распускать сопли. Нужно играть дальше, побеждать, заниматься дисциплиной и организацией тех игроков, которые есть в расположении клуба.

Конечно, мы ждем усиления, но и сейчас в команде есть хорошие футболисты.

– Вы верите в то, что новые игроки будут сильнее тех, которых клуб потерял?

– Сравнивать нужно тогда, когда новички появятся в команде. Мы рассчитывали на тех ребят, которые у нас были. Они действительно являются классными футболистами.