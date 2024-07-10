Комментарий РПЛ о сотрудничестве с пивным брендом

РПЛ и пивоваренная компания «Балтика» стали партнерами. Сотрудничество прокомментировал президент лиги Александр Алаев.

«От лица лиги хочу поблагодарить компанию «Балтика». Это долгожданное событие. Российский и очень известный бренд, который возвращается в родные пенаты. Нам приятно, что компания проявила интерес к РПЛ. Контракт на два года – первый шаг к длинному сотрудничеству», – сказал Алаев.