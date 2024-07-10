Дешам сказал, чего не хватало игре сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре своей команды в полуфинале Евро-2024 с Испанией (1:2).

«Мы встречались с очень хорошей испанской командой, которая подтвердила все то, что делала раньше.

Есть определенные вещи, которые мы могли бы делать лучше, играя против соперника, который много владел мячом. Нашей игре не хватало вертикальности.

Мы бились до конца, несмотря на наши ограничения, которые возникли по разным причинам. Мы столкнулись с тем, что многие игроки находились в сложном положении. К тому же это был наш шестой матч, возможно, сил немного не хватало.

У нас не осторожный и не оборонительный стиль игры, просто мы хорошо защищаемся. Хотя у нас был доступен не весь атакующий арсенал, так что приходилось адаптироваться – по различным причинам. В нашей игре не было привычного блеска. Мы адаптировались, чтобы сохранить конкурентоспособность, пускай и с ограничениями», – сказал Дешам в эфире beIN Sports.