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Дешам сказал, чего не хватало игре сборной Франции

10 июля 2024, 10:08
11

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре своей команды в полуфинале Евро-2024 с Испанией (1:2).

«Мы встречались с очень хорошей испанской командой, которая подтвердила все то, что делала раньше.

Есть определенные вещи, которые мы могли бы делать лучше, играя против соперника, который много владел мячом. Нашей игре не хватало вертикальности.

Мы бились до конца, несмотря на наши ограничения, которые возникли по разным причинам. Мы столкнулись с тем, что многие игроки находились в сложном положении. К тому же это был наш шестой матч, возможно, сил немного не хватало.

У нас не осторожный и не оборонительный стиль игры, просто мы хорошо защищаемся. Хотя у нас был доступен не весь атакующий арсенал, так что приходилось адаптироваться – по различным причинам. В нашей игре не было привычного блеска. Мы адаптировались, чтобы сохранить конкурентоспособность, пускай и с ограничениями», – сказал Дешам в эфире beIN Sports.

  • В прошедшем матче французы открыли счет усилиями Рандаля Коло Муани на 9-й минуте. Еще в первом тайме испанцы ответили голами Ламина Ямаля и Дани Ольмо.
  • На прошлом Евро сборная Франции вылетела на стадии 1/8 финала.

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Источник: RMC Sport
Чемпионат Европы Франция Испания Дешам Дидье
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1720595668
Французам не хватило тренерской мудрости - коней на переправе не меняют. (((
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111ax
1720601457
да вообще какая-то невнятная игра у них была. Повезло им еще, что португалов прошли по пенальти благодаря Феликсу
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sined1951
1720601877
Дешаму пора уходить из сборной. В последние годы Франция играет с каким-то надрывом, не прогрессирует. Большинство их игр скучные и невыразительные. Пора что то менять и начать надо с тренера.
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SuperNils
1720602396
Наконец-то эта унылая Франция свалила, 1 гол в шести матчах - это уже зашквар! Вчера за Испанию весь мир болел. Ещё бы унылую Англию домой отправить и будет совсем хорошо.
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odessakmv
1720602938
аФриканции не хватило Яиц!!!
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Spartak_forv@
1720605659
70 минут было,чтобы отыграться и ни одного момента не создали.Браво.Второй тайм типичный для этого евро получился:50 минут бестолковой беготни туда-сюда
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Из Твери Леха
1720606522
Мне кажется у них нет хорошей десятки в качестве плеймейкера. Без такого мозга на поле некий хаос получается. Раньше им был Погба.
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andr45
1720609634
МОСТОВОЙ «Сборная Франции — горе-команда с горе-тренером. Их результат на этом Евро провальный, учитывая состав. Они вообще могли не выйти из группы. До сих пор меня удивляет, как такая футбольная страна назначает на пост Дешама»
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SuperNils
1720610514
Голов?
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Niklas80
1720614528
Для меня этот Евро - самый скучный из всех, которые довелось посмотреть.
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