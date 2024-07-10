«Пари НН» предложил игроков за 20 миллионов рублей «Оренбургу» и «Химкам»

«Пари НН» предложили «Оренбургу» 25-летнего болгарского защитника Матео Стаматова за 20 миллионов рублей. По данным журналиста Ивана Карпова, южноуральский клуб готов только на бесплатный трансфер игрока.

Похожая ситуация с 31-летним защитником Дмитрием Тихим. «Химки» готовы забрать его бесплатно, но нижегородцы требуют за него 20 миллионов рублей.

Оба футболиста находятся в списке выставленных на трансфер и не нужны «Пари НН».

Стаматов в прошлом сезоне провел 28 матчей за нижегородский клуб. До этого он два года выступал в «Оренбурге».

Тихий в сезоне-2024/25 сыграл в 22 встречах за «Пари НН». До этого он провел в «Химках» три с половиной сезона.

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