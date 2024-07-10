Месси прокомментировал выступление сборной Аргентины на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после игры 1/2 финала Кубка Америки с Канадой (2:0) рассказал о первом забитом им голе на турнире. На 51-й минуте форвард подставил ногу под летящий мяч после удара Энцо Фернандеса и вратарь соперника не сумел парировать игровой снаряд.

«Я просто оказался в центре событий. Я не был уверен попадет ли мяч в ворота после удара Энцо. Действовал рефлекторно.

То, что сделала сборная Аргентина и продолжает делать – это нереально. Впечатляет, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал.

При этом нынешний Кубок Америки крайне тяжелый: огромная конкуренция, плохие поля, аномальная жара», – сказал Месси.