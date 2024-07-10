Экс-игрок «Динамо» Яхимович высказался о выступлении Грузии на Евро-2024

Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович прокомментировал выступление сборной Грузии на Евро-2024.
«Сборная Грузии очень сильно удивила на Евро, они молодцы, и я рад за них. Теперь, естественно, грузины будут ставить только самые высокие задачи. Но тут зависит от того, как будет конкурировать их молодeжь», – заявил Яхимович.
- Грузия покинул континентальное первенство, разгромно проиграв Испании (1:4) в первом раунде плей-офф.
- Несмотря на поражение, для грузин турнир получился успешным. Команда сумела заработать в своей группе 4 очка. В 3-и туре грузинская дружина неожиданно переиграла португальцев с Криштиану Роналду.
- Лучшим бомбардиром грузинского коллектива является центрфорвард Жорж Микаутадзе. Его игра привлекала внимание топ-клубов. Грузин близок к переходу в «Монако».
Источник: «Чемпионат»