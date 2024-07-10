Экс-игрок «Динамо» Яхимович высказался о выступлении Грузии на Евро-2024

Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович прокомментировал выступление сборной Грузии на Евро-2024.

«Сборная Грузии очень сильно удивила на Евро, они молодцы, и я рад за них. Теперь, естественно, грузины будут ставить только самые высокие задачи. Но тут зависит от того, как будет конкурировать их молодeжь», – заявил Яхимович.