Стало известно, какую зарплату предложили Миранчуку в МЛС

«Атланта» работает над трансфером полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Клуб МЛС предложил за российского футболиста 10 миллионов евро (по другой версии – 11 млн).

Самому игроку «Атланта» готова платить около 3 миллионов евро в год по условиям четырехлетнего контракта.

При этом в МЛС действует налог на заработную плату в размере 50 процентов.

В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.

Его контракт с «Аталантой» истекает через год.

Ранее хавбеком интересовался другой американский клуб – Ди Си Юнайтед».

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