Аршавин допустил, что станет тренером

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал об обучении на тренерскую лицензию.

«Мы еще не закончили, у нас последняя сессия в августе. Сейчас надо снять пять тренировок, потом окончательно сложить это все в портфолио, записать и быть готовым к экзамену, который пройдет в октябре. Буду радостно махать сертификатом тренерской лицензии категории А. Уже к кому-то могу напроситься на скамеечку посидеть в РПЛ, но пока не собираюсь. В «Зените» полна скамейка, там надо толкаться с кем-то – это не мой вариант.

Пока я вообще об этом не думаю, просто хочу выучиться. Менеджером мне больше пока нравится. Естественно, не исключаю, что в будущем могу стать тренером. Я же не думал, что буду тренировать в академии. Мне предложили – я помогал и не жалею, мне нравилось», – сказал Аршавин.