«Челси» заинтересован в вингере «Боруссии»

Лондонский клуб связался с 22-летним вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми и уже связался с ним, чтобы убедить переехать в Англию, сообщил журналист Кристиан Фальк. Также запланированы переговоры между клубами.

«Боруссия» хочет получить за игрока 30 миллионов евро. Интерес к нему также проявляет «Ювентус».