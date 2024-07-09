«Челси» заинтересован в вингере «Боруссии»

Лондонский клуб связался с 22-летним вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми и уже связался с ним, чтобы убедить переехать в Англию, сообщил журналист Кристиан Фальк. Также запланированы переговоры между клубами.
«Боруссия» хочет получить за игрока 30 миллионов евро. Интерес к нему также проявляет «Ювентус».
- В минувшем сезоне Адейеми провел 34 матча за немецкий клуб, забил 5 голов, отдал 2 передачи.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X