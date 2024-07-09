Кафанов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ», где ему предстоит конкурировать с основными голкиером национальной команды Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

– Сафонов способен с Доннаруммой побороться за место в основе «ПСЖ»?

– Доннарумма свою планку держит. Отыграл Евро-2024 на высоком уровне. Как и Нойер, он не виноват в том, что команда не прошла дальше. Доннарумма сделал всe, что от него зависело. Но я верю, что Матвей через какое-то время сможет составить ему конкуренцию. Не сомневаюсь, что Сафонов готов побороться за место в основном составе «ПСЖ» и психологически, и по уровню мастерства.

– Сафонов заявляет, что едет во Францию играть первым номером. Хороший знак?

– Конечно! Но меня это не удивляет – Матвей никогда в жизни не был запасным. С начала карьеры везде был первым.

– Сможет ли Сафонов играть за сборную после переезда в Европу?

– Как подсказывает опыт, даже тренируясь в большом клубе с такими мастерами, вратари растут и становятся ещe сильнее. Конечно, Матвей сможет играть за Россию.