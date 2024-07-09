УЕФА утвердил назначение на полуфинал Евро судьи, уличенного во взятке 20 лет назад

УЕФА после проведенной проверки утвердил решение о назначении 43-летнего Феликса Цвайер на полуфинал Евро-2024 Нидерланды – Англия, сообщает Daily Mail. Ранее в социальных сетях, а также в ряде английских медиа распространились слухи, что союз может заменить рефери.

В 2004 году Цвайер получил выплату 300 евро за спорные решения в пользу «Вупперталера» в матче против «Вердера-2», где он был ассистентом главного арбитра Роберта Хойцера. За это он был отстранен от футбола на полгода.

В 2021 году полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, игравший за дортмундскую «Боруссию», раскритиковал работу Цвайера в матче с «Баварией» (2:3): «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере. Чего вы ожидаете?». За это игрока оштрафовали на 40 тысяч евро.