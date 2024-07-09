BBC объяснилась за изменение имени Роналду

Корпорация BBC выпустила разъяснения о том, почему назвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» после того, как нападающий сборной Португалии не забил с пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, пенальти – 3:0).

«Плашка была была задумана просто как игра слов, что мы уже много раз делали так в аналитических графиках передачи Match Of The Day. В ней не было намерения оскорбить Криштиану Роналду.

На самом деле, на протяжении всей программы мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в том числе:

1. Во время подготовки к матчу Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому «он один из лучших в истории.

2. В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели подробный анализ движений Роналду, назвав их «абсолютно фантастическими».

3. После серии пенальти Гари Линекер и Алан Ширер отметили мужество и веру Роналду в свои силы, которые позволили ему пробить пенальти в серии.

Эксперты ни разу не высказали чрезмерной критики в адрес Роналду, и в контексте программы в целом тон был неизменно уважительным по отношению к нему.

Однако мы понимаем, что некоторые зрители были недовольны графикой, и их отзывы были переданы съемочной группе, чтобы помочь ей в дальнейшей работе», – говорится в заявлении.