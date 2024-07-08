Мостовой рассказал о драке во Франции в 1990-х годах

Александр Мостовой вспомнил, как подрался в прошлом столетии.
– Самое необычное место, где вы дрались?
– Об этом случае, я думаю, многие не знают. Я особо не рассказывал. Один раз я подрался во Франции в Страсбурге, когда был игроком.
– В раздевалке?
– Нет, на улице.
– Из-за чего?
– Из-за того, что чуть не сделали аварию. Меня подрезали, там интересный момент был. Я ехал, а меня кто-то обгонять начал и неуклюже подрезал.
Но я остановился и сказал: «Ты чe делаешь?» на русском причeм еще тогда... или на французском что-то крикнул. А он мне средний палец показывает!
И я ему говорю: «Ты чего, что такое? Ну, выходи». И он выходит, а я как дал ему!»
- Мостовой был в «Страсбуре» с 1994 по 1996 год.
- До этого он еще поиграл во Франции за «Кан».
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Источник: Legalbet