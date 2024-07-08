Черчесов высказался о потерях «Локомотива»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов считает, что «Локомотиву» будет трудно найти замену для Максима Глушенкова.
«У «Локомотива» много потерь, но главный тренер тот же. Глушенковы на улице не валяются. Чтобы заменить такого игрока, возможно, придется перестраивать систему в команде», – сказал Черчесов.
- Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
- В новом клубе нападающий может заработать более миллиарда рублей.
- В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 21 ассист в 38 матчах.
Источник: «Матч ТВ»