Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Глушенков заработает в «Зените» миллиард рублей

    Стали известны финансовые условия контракта Максима Глушенкова в «Зените» в случае перехода из «Локомотива».

    Московский клуб был готов повысить зарплату игроку до 120 миллионов рублей в год. Петербуржцы предложили вдвое больше.

    В «Зените» Глушенков за четыре года заработает 960 миллионов рублей только в виде зарплаты. Еще по 50 миллионов ему будет полагаться за каждое чемпионство.

    Действующий победитель РПЛ потратит на трансфер нападающего 600 миллионов рублей (около 6,3 млн евро). Две трети от этой суммы пойдут на подъемные и агентские выплаты.

    Медицинское обследование запланировано на вторник, 18 июня.

    • В прошедшем сезоне Глушенков забил 8 голов и сделал 21 ассист в 38 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Новости по теме
    Пименов ответил на вопрос, сможет ли Глушенков стать основным игроком в «Зените»
    Экс-спартаковца Глушенкова устроили условия, предложенные «Зенитом» 30
    Канчельскис высказался о переходе Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит» 6
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    7:1
    1718664791
    а вот это нормально. берём почти в 2 раза дешевле рынка, а зарплату всё равно будут платить спонсоры, всякие пятёрочки и мегафоны. на то они и спонсоры. клуб хорошо сработал, парню фартануло.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+