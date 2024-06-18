Глушенков заработает в «Зените» миллиард рублей

Стали известны финансовые условия контракта Максима Глушенкова в «Зените» в случае перехода из «Локомотива».

Московский клуб был готов повысить зарплату игроку до 120 миллионов рублей в год. Петербуржцы предложили вдвое больше.

В «Зените» Глушенков за четыре года заработает 960 миллионов рублей только в виде зарплаты. Еще по 50 миллионов ему будет полагаться за каждое чемпионство.

Действующий победитель РПЛ потратит на трансфер нападающего 600 миллионов рублей (около 6,3 млн евро). Две трети от этой суммы пойдут на подъемные и агентские выплаты.

Медицинское обследование запланировано на вторник, 18 июня.