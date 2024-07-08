Ловчев разочарован качеством футбола на Евро-2024

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, что ему не понравилось увиденное на чемпионате Европы.

«Честно говоря, я разочарован качеством футбола на чемпионате Европы. Матчи сборной Англии под руководством Саутгейта я вообще не могу смотреть.

Когда я уезжу на детские турниры, говорю ребятам: «Смотрите футбол». Вот чему они могут научиться, когда смотрят матчи англичан? Они могут его просто разлюбить.

Сборная Испании определенно открытие, потому что они стоят на страже нормального, красивого футбола. В матче против Франции у них равные шансы, сложно выделить фаворита», – заявил Ловчев.