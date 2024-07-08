Канчельскис назвал три клуба, которые поборются за 2-3-е места в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал три команды, которые будут бороться за серебряные и бронзовые медали в РПЛ в сезоне-2024/25.

«За второе и третье места в следующем сезоне РПЛ борются ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо». У армейцев есть дух клуба, а это очень важно. Не зря они всегда были фаворитами, выигрывали чемпионаты. Этот коллективный дух создали ещe Гинер и Газзаев, а дух этот может передаваться», – сказал Канчельскис.

Последние шесть чемпионатов России выиграл «Зенит».

Ранее Канчельскис сказал, что «Спартак» в ближайшем сезоне будет бороться за 4-5-е места.

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