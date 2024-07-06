Полузащитник «МЮ» перейдет в «Жирону» за 500 тысяч евро

«Жирона» приобретет у «Манчестер Юнайтед» голландского хавбека Донни Ван де Бека.
По сведениям СМИ, боссы каталонского клуба намерены усилить команду 27-летним центральным хавбеком. Руководство считает, что в клубе смогут реанимировать карьеру голландца. Сам футболист хочет сменить команду. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро.
- «Жирона» по итогам завершившегося розыгрыша Ла Лиги квалифицировалась в Лигу чемпионов.
- Донни Ван де Бек, права на которого принадлежат «МЮ», играл на правах аренды в немецком «Айнтрахте». В активе голландца 8 игр в Бундеслиге, в них он не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями.
- Трудовое соглашение хавбека с англичанами рассчитано до 2025 года.
Источник: Relevo