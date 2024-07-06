Полузащитник «МЮ» перейдет в «Жирону» за 500 тысяч евро

«Жирона» приобретет у «Манчестер Юнайтед» голландского хавбека Донни Ван де Бека.

По сведениям СМИ, боссы каталонского клуба намерены усилить команду 27-летним центральным хавбеком. Руководство считает, что в клубе смогут реанимировать карьеру голландца. Сам футболист хочет сменить команду. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро.