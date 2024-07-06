Агент полузащитника «МЮ» рассказал, может ли игрок перейти в клуб РПЛ

Агент голландского хавбека Донни ван де Бека Каспар Нейвенхаузен ответил на вопрос, готов ли игрок переехать в Россию.

«Донни в России? В футболе же все возможно, но, если быть честными, сейчас он предпочитает другие лиги, нежели РПЛ. В эту сторону он не смотрит», – заявил агент.