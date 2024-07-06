Агент полузащитника «МЮ» рассказал, может ли игрок перейти в клуб РПЛ

Агент голландского хавбека Донни ван де Бека Каспар Нейвенхаузен ответил на вопрос, готов ли игрок переехать в Россию.
«Донни в России? В футболе же все возможно, но, если быть честными, сейчас он предпочитает другие лиги, нежели РПЛ. В эту сторону он не смотрит», – заявил агент.
- 27-летний голландец Донни ван де Бек, играющий на позиции центрального хавбека, защищает цвета «МЮ» с 2020 года. В майке английского коллектива игрок поучаствовал в 62 играх, в них он сумел забить 2 гола и оформить 2 ассиста.
- Игроку не удалось пробиться в основу манкунианцев.
- Ван де Бек отправлялся уже в две аренды. Сначала Донни играл за «Эвертон», а в прошедшем сезоне голландец был в составе немецкого «Айнтрахта».
Источник: «РБ Спорт»