Аршавин жестко оценил судейство Тэйлора в матче Евро-2024 Испания – Германия

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о судействе матча 1/4 финала Евро-2024 Испания – Германия (2:1).

В поле судил англичанин Энтони Тэйлор.

«Рука Марка Кукурельи больше площадь перекрывает. По сути игры даже хорошо, что пенальти не поставили, но по нынешним правилам они должны назначить в этом эпизоде 11‑метровый. Рука идет сверху вниз, даже если бы стоял на месте, и рука на этой ширине была, вопросов нет.

На Евро-2024 все здорово судят, но Тэйлор провалил матч, это тенденция второй игры с Германией. Было много микрофолов, где он мог показать немцам желтую карточку. В первом эпизоде Тони Кроос просто убрал Педри, он не смог играть», – сказал Аршавин.

Испания вырвала победу на 119-й минуте.

В 1/2 финала испанцы сыграют с Францией.

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