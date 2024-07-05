Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Испании и Германии. Игра состоится 5 июля, начало встречи запланировано на 109:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Руис, Эрнандес, Педри, Мората, Уильямс, Ямаль.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Йонатан Та, Киммих, Кроос, Мусиала, Сане, Гюндоган, Джан, Хаверц.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман

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