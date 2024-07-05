Месси не реализовал послематчевый пенальти в игре против Эквадора, пробив паненкой

Аргентинский футболист Лионель Месси не смог забить пенальти Эквадору (1:1, 4-2 пен.).

В рамках четвертьфинала Кубка Америки.Аргентина с трудом пробилась в полуфинал Кубка Америки. Исход поединка против Эквадора решился в серии 11-метровых, где более точнее оказались действующие чемпионы.

При этом лидер аргентинской сборной Лионель Месси свою попытку реализовать не сумел. Капитан принял решение пробить паненкой. Но его удар пришелся в перекладину.