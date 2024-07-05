Камоцци рассказал, какой чемпионат больше всего подходит Сперцяну

Известный итальянский футбольный деятель Франко Камоцци поделился мыслями по поводу дальнейшей карьеры полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян готов к новому шагу – он сумеет заиграть в Европе. Какой чемпионат? Думаю, Италия ему подходит больше всего», – заявил Камоцци.