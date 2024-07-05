Камоцци рассказал, какой чемпионат больше всего подходит Сперцяну

Известный итальянский футбольный деятель Франко Камоцци поделился мыслями по поводу дальнейшей карьеры полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Сперцян готов к новому шагу – он сумеет заиграть в Европе. Какой чемпионат? Думаю, Италия ему подходит больше всего», – заявил Камоцци.
- В завершившемся сезоне Эдуард Сперцян помог «Краснодару» впервые в своей истории завоевать серебряные медали РПЛ.
- Игрок записал в свой актив 11 голов и 7 результативных передач в 29 поединках. Также на счету воспитанника кубанского коллектива 27 встреч в составе сборной Армении, в которых он забил 4 гола.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что в своей команде Сперцяна хочет видеть испанская «Жирона», которая в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Источник: «РБ Спорт»