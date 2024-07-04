Оздоев оценил шансы Сафонова стать основным в «ПСЖ»

Магомед Оздоев считает, что Матвей Сафонов способен вытеснить Джанлуиджи Доннарумму из стартового состава «ПСЖ».

– То, что Сафонов перешел в «ПСЖ» – это супер, это просто вау!

– А ведь кто-то говорит: «Зачем Сафонову «ПСЖ»? Он там будет сидеть на лавке».

– Так рассуждают завистники. «ПСЖ» – это мировой бренд, топ-команда, которая бьется за победу в Лиге чемпионов и во всех остальных турнирах. О чем тут можно думать?

– Не были удивлены, что парижане интересуются Сафоновым?

– Нет. Матвей – отличный игрок, относительно молодой для вратаря. Он надежный. Давайте будем честны – посмотрите, какие голкиперы у топ-клубов. Там нет прямо фантастических вратарей, такими, какими раньше были Оливер Кан, Икер Касильяс.

Сафонов способен быть основным в «ПСЖ». Просто у нас любят принижать своих футболистов. Это очень плохая практика.

Я в Турции пересекался с ребятами, которые играли в Англии, Италии. И могу сказать, что у нас есть намного круче ребята.