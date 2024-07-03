«Зенит» пытался купить двух полузащитников «Краснодара»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о попытке «Зенита» забрать двух ведущих хавбеков «Краснодара».

Петербургский клуб делал запросы по Эдуарду Сперцяну и Александру Черникову.

– Ни для кого не секрет, что «Зенит» немножко, так сказать, действовал агрессивно, и они прислали предложение в том числе на Сперцяна.

– Да?

– Да. И на Черникова.

– Это было с Волковым?

– Это до Волкова. Ну, конечно, с Волковым, с Волковым было отдельно, потом все вместе.

Но я имею в виду, что «Краснодар» вздохнул нормально, подумал, что с ними начинают бороться. Это их возбудило.