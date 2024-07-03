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«Зенит» пытался купить двух полузащитников «Краснодара»

3 июля 2024, 15:45
29

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о попытке «Зенита» забрать двух ведущих хавбеков «Краснодара».

Петербургский клуб делал запросы по Эдуарду Сперцяну и Александру Черникову.

– Ни для кого не секрет, что «Зенит» немножко, так сказать, действовал агрессивно, и они прислали предложение в том числе на Сперцяна.

– Да?

– Да. И на Черникова.

– Это было с Волковым?

– Это до Волкова. Ну, конечно, с Волковым, с Волковым было отдельно, потом все вместе.

Но я имею в виду, что «Краснодар» вздохнул нормально, подумал, что с ними начинают бороться. Это их возбудило.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Черников Александр Сперцян Эдуард
Комментарии (29)
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VVM1964
1720011870
Все не нажрутся никак !!! (((
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алдан2014
1720012128
От чего Краснодар вздохнул спокойно? От того что зенит методично скупает лучших игроков у клубов,которые смогут составить ему конкуренцию? Что то не так с этим вью Ткаченко
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...короче
1720012498
...Миллер с Медведем бреднем по руслу дохленькой речушки, вверх по течению прут. Остальные рыбаки ох*евшие, стоят и смотрят, смотав удочки...
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neim
1720015128
Чтоб они поперхнулись ! Скупают ведь давно, всё, что мало-мальски шевелится.
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Barmaleushka
1720015598
Источник - "Комедиантъ шоу" . Местная шушера (по большей части хрюкающая) легко ведётся на любой вброс про Зенит . А как инфа появляется про их родной "народный" ералаш , визжат срывая глотки , что этанипрааааавда . Вот где позор . Даже наверно позорище .
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ZAITZEFF2011
1720017982
Черников -полное г овно даже бесплатно.
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mutabor0992
1720025093
Можно купить чемпионство и таким образом...Скупив у конкурентов игроков.ПОЗОР!
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Каратель помойников
1720029975
..это их возбудило и бык взобрался на зинку)))
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aaaaahhhh
1720035562
До чего не чистоплотное руководство . помоешные одним словом.
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Barmaleushka
1720036628
Агентишка набивает цену на своих холопов или затухший интерес хочет подогреть . А что для этого надо ? Немного . Просто вброс о том что Зенит в обход ...интересовался ... ля-ля тополя .... Фактов - ноль , а местной шайке-секте "фсястрана" они и не нужны , чтобы очередной визг до небес поднять . Чрезвычайно бессовестные типы . Позорники .
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