Сафонов уехал из России

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов находится в Европе. По данным журналиста Ивана Карпова, запрет на выезд из России был снят с 25-летнего голкипера, после того как он погасил задолженность в размере 22 тысяч рублей в середине июня. Однако затем он появился и теперь действует.

В промежуток между двумя этими событиями Сафонов покинул РФ. 15 июля он должен прибыть на сборы парижан для подготовки к сезону.