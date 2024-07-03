Арнаутович высказался о вылете Австрии с Евро-2024

Форвард Австрии Марко Арнаутович поделился соображениями по поводу вылета команды с Евро-2024.

«Можете представить, каковы сейчас чувства. Если проигрываешь доминирующей над тобой команде, тогда все в порядке: с уважением бьем по рукам и расходимся. Однако этот случай – болезненный: не думаю, что мы сегодня заслуживали вылета. Мы очень хорошо провели игру. Но таков уж футбол. Поздравляю Турцию. Желаю ей удачи в следующих играх, но для нас все закончено, и эта потеря тяжела», – высказался Арнаутович.