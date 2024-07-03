Арнаутович высказался о вылете Австрии с Евро-2024

Форвард Австрии Марко Арнаутович поделился соображениями по поводу вылета команды с Евро-2024.
«Можете представить, каковы сейчас чувства. Если проигрываешь доминирующей над тобой команде, тогда все в порядке: с уважением бьем по рукам и расходимся. Однако этот случай – болезненный: не думаю, что мы сегодня заслуживали вылета. Мы очень хорошо провели игру. Но таков уж футбол. Поздравляю Турцию. Желаю ей удачи в следующих играх, но для нас все закончено, и эта потеря тяжела», – высказался Арнаутович.
- Для сборной Австрии Евро-2024 завершился.
- Команда вылетела в 1/8 финала континентального первенства в Германии. Там ее соперником была Турция (1:2). Австрийцы, который стали победителями своей группы, не смогли справиться с турками, занявшими второе место в своем квартете.
- 35-летний центрфорвард Марко Арнаутович провел на турнире 4 поединка, в которых сумел отметиться 1 голом.
- Примечательно, что тренерский штаб австрийцев доверил Марко капитанскую повязку. В игре с Турцией у Арнаутовича был ряд моментов, но он не сумел ими воспользоваться, уйдя с поля без забитого мяча.
Источник: Официальный сайт УЕФА